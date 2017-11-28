Явка избирателей в ЯНАО в полдень составила 45 процентов

В Ямало-Ненецком автономном округе к 10 утрам по московскому времени уже проголосовала почти половина от общего количества избирателей – это лучший результат по Уральскому федеральному округу.

Как рассказал председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт, к 12 часам дня по местному времени (в 10.00 мск) было зафиксирована явка в 44,7 процента от общего количества избирателей. При этом большая часть проголосовавших приходится на жителей сельских районов, горожане традиционно являются на избирательные участки во второй половине дня.

ЯНАО относится к тем регионом, в которых часть населения проживает в труднодоступных и отдаленных районах. По данным избиркомов в них проживает примерно 35 тысяч избирателей, из которых более 8,5 тысяч ведут кочевой образ жизни. Начиная с февраля этого года жителям таких районов была предоставлена возможность досрочного голосования – бюллетени к ним доставлялись на вертолетах, снегоходах и оленьих упряжках.

Среди других регионов Уральского федерального округе близкие показатели только у Тюменской области, где явка уже тоже превысила отметку в 40 процентов. На текущий момент ЯНАО занимает третье место по явке в целом по России.