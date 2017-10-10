В Омске раздают iPhone X для привлечения избирателей

В Омске нашли необычный подход для привлечения избирателей на выборы президента России. Была запущена акция, которую назвали #Голосовач55. Именно таким хэштегом предложили всем желающим выиграть iPhone сопровождать свои фотографии с избирательных участков.

Конкурс проходит в нескольких номинациях, таких как определение самого раннего избирателя или «самого омского». Также определят самого стильного посетителя избирательного участка и множество других. Участвовать в конкурсе голосующие смогут до окончания акции, которая продлится до 23:59 18 марта по омскому времени.

Самым ранним избирателем стал Александ Родин. Уже был определен и самый стильный голосующий. Современные люди публикуют множество фотографий в социальных сетях, и прикрепить ряд хэштегов, таких как #Голосовач55, #Омск и #янавыборы, будет несложным делом. Но это позволит пользователям социальных сетей «Вконтакте» и Instagram побороться за новый смартфон от Apple.