В Красноярском крае явка на выборы выросла в 2,5 раза в сравнении с 2012 годом

Политтехнолог Сергей Толмачёв сравнил явку на выборы президента в разных регионах России в 2012 году и сейчас. В Красноярском крае самая высокая, увеличившись практически в 2,5 раза.

На втором месте Омская область – повышение явки в 1,79, а на третьем – Республика Тыва в результатом в 1,68. Стоит отметить, что в целом явка на выборы пока не самая высокая. Только в некоторых регионах она составила больше 20 процентов, однако всё может измениться до конца дня, как сообщает «Версия.Инфо».

Меньше всего изменений в сравнении 2012 и 2018 в Чукотском АО, где явка повысилась всего на 0,09 процентов. В Новосибирской области цифры даже снизились – на выборы пока пришло почти 88 процентов от того числа, что было 6 лет назад.