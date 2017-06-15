Путин рассказал, какой процент голосов за него он будет считать "успешным"

В воскресенье, 18 марта, действующий президент России Владимир Путин одним из первых отдал свой голос на выборах нового главы РФ. Помимо этого он рассказал, какой процент голосов, отданный за него, Путин будет считать "успешным".

Как только открылись избирательные участки, Владимир Путин одним из первых бросил в урну бюллетень несмотря на информацию, что глава правительства планировал отправиться на выборы после полудня. Владимир Владимирович не стал долго беседовать с журналистами, так как на этот день у него были запланированы рабочие дела, просто отметил, что уверен в той программе, которую предлагает.

В то же время Путин отметил, что "любой" процент голосов, который позволит ему остаться на посту президента и продолжать свою деятельность, он будет считать успешным.