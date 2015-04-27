В Москве зафиксирован вброс бюллетеней и раздача скидочных талонов на еду и украшения на участках

В России стартовали выборы российского президента. И почти сразу стали появляться сообщения о нарушениях и интересных бонусах.





Как стало известно, на участке номер 173 члены комиссии вбросили в урну несколько избирательных бюллетеней. Это нарушение попало на камеры видеонаблюдения, уставленные на самом участке. Члены комиссии привлекли внимание наблюдателей, поскольку постоянно оглядывались, чтобы их никто не увидел.





А в другой части российской столицы проголосовавшим предлагается бонус. Ранее стало известно, что в некоторых городах России избирателей будут кормить и развлекать. На участке №1428 людям раздают талоны. Один из них на еду (кулинария со скидкой в 10% в ТЦ «Люблино») и на ювелирные изделия, целых 10-30% от суммы.