Создатель «Новичка» рассказал, есть ли у Скрипаля шанс выжить

Вил Мирзаянов, создатель яда «Новичок», рассказал, есть ли у химического оружия противоядие и каковы шансы на жизнь у отравленного экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери. По словам советского химика, такой вид оружия имеет массу последствий и приводит к летальному исходу в большинстве случаев.

Как указал мужчина, создавший «Новичка», первый признаки отравления проявляются сужением зрачков и ухудшением зрения. После, в случае большой дозы яда, у человека начинаются конвульсии, а дыхание прерывается. Первое, что может помочь отравленному человеку – инъекции атропина и афина.

Такие инъекции не устранят последствий отравления, они лишь спасут от смерти. По мнению химика, отравленному Скрипалю и его дочери ввели такой антидот, но, вполне возможно, что уже было поздно. «Новичок» несет за собой необратимые изменения в организме, его последствия крайне опасны и масштабны.

Вил Мирзаянов отметил, что от «Новичка» нет лекарства, способного полностью избавить отравленного человека от его последствий. Существующие антидоты спасают от смерти, но от всех отягощающих результатов отравления они не спасают. Ранее он уже высказал свои извинения в адрес Скрипаля, отметив, что ему жаль от того, что он принимал участие в создании «Новичка».