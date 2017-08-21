Замдиректор ФБР назвал своё увольнение «политическим возмездием Трампа»
Первый заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен за два дня до выода на пенсию. Такое решение властей он назвал «политическим возмездием» со стороны действующего президента США.
Заявление было опубликовано в эту пятницу, 16 марта. Эндрю Маккейб, который вступил на должность первого заместителя ФБР менее года назад, был официально уволен в эту пятницу. В своём заявлении Маккей утверждает, что ничего плохого в своей работе он не сделал, а также он не отказывается ни от одного слова.
По мнению бывшего замдиректора ФБР, его однажды неправильно интерпретированные слова о расследовании Фонда Клинтон были использованы действующей властью. Целью Маккейб назвал сделать все следственные органы США политизированными и заставить их работать на президента, чему не хотел подчиняться сам бывший заместитель. Таким образом конфликт с Главой государства привёл к публичному позору и отказу от пенсии «за более чем 21 год службы». Эндрю Маккейб пожелал сотрудникам ФБР не порочить честь и не служить «неправде», а себя он назвал жертвой хаотических событий.