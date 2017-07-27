Подольская поужинает с автором лучшего селфи с выборов

Наталья Подольская организовала необычный конкурс для своих подписчиков в Instagram. По словам певицы, она поужинает в одном из своих любимых московских ресторанов с человеком, который сделает и выложит в социальные сети самое лучшее селфи с выборов.

Приветствуется рассказ под фотографией, почему так важно участвовать в выборах президента. Об этом сообщил портал Nation News.

Подольская подчеркнула, что для участия в конкурсе следует проголосовать 18 марта на выборах президента, сделать селфи, находясь на избирательном участке, после чего выложить его в Instagram.

Участие в конкурсе будут принимать фотографии, на которых будет отмечена Наталья Подольская и добавлен хэштег #СтранаВыбирает. Певица пообещала, что победителя будет «выбирать сердцем». Имя счастливчика она назовет 19-го марта в 0:00. Интересно, что название ресторана пока держится в секрете.