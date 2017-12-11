"Другой выходной": российские военные в Сирии голосовали досрочно на авиабазе Хмеймим

Российские граждане, служащие и работающие в Сирии смогли отдать голос за кандидата в президенты 16 марта. На военной авиабазе Хмеймим состоялись досрочные выборы.

Причиной ранних выборов стали сирийские культурные традиции - в стране выходным днем считается пятница. Чтобы реализовать избирательное право военнослужащих и гражданского персонала из Российской Федерации, задействованных в сирийской операции, организаторы приняли решение провести процедуру на два дня раньше. С этой целью часть базы Хмеймим оборудовали под избирательный участок.

Стоит напомнить, что самой России выборы состоятся 18 марта. Согласно Конституции, победитель займет пост президента сроком на шесть лет. Всего в бюллетенях окажутся 8 фамилий.