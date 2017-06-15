Путин пообещал приложить усилия, чтобы "реально" увеличить финансирование здравоохранения

Глава РФ Владимир Путин заявил, что власти приложат необходимые усилия, чтобы "реально" увеличить финансирование здравоохранения. Такое обещание он дал 16 марта во время встречи с работниками этой сферы.

По словам Владимира Путина, он и его подчиненные прибегнут к мерам, которые позволят достичь роста здравоохранительного бюджета на деле, а не только по документам. Для этого он планирует направлять на развитие медицины дополнительные доходы, поступающие в государственную казну.

Президент подчеркнул важность этого политического направления. Владимир Путин добавил, что здравоохранение является приоритетной областью, нуждающуюся в инвестициях. Он заверил, что действительно так считает и планирует добиваться высоких результатов.