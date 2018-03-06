Джонсон: Отравить Скрипаля решил Путин

Борис Джонсон, который в Великобритании занимает пост министра иностранных дел, заявил, что отравить экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, скорее всего, решил президент России Владимир Путин. В Кремле уже ответили на эти слова.

Накануне со стороны чиновников Великобритании вновь прозвучало обвинение по поводу отравления двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля. В этот раз объектом необоснованной критики стал не кто иной как президент РФ Владимир Путин. Так, комментарий по этому поводу прозвучал из уст Бориса Джонсона, который в Великобритании занимает пост министра иностранных дел. Он заявил, что решение отравить Скрипаля, скорее всего, принял именно Путин, и в соответствии с этим указом действовали его подчиненные.

В Кремле уже дали комментарий по поводу слов Джонсона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что министр иностранных дел Великобритании, произнося эти слова, нарушил права, которыми обладает как дипломат, и это "шокирующе и непростительно".

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало теорию, которая была описана корреспондентами британской газеты The Telegraph со ссылкой на местных следователей. Те предположили, что отравляющее вещество было подброшено в чемодан дочери Скрипаля Юлии еще в Москве, и таким образом она, сама того не осознавая, привезла его в Англию.