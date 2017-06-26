"Меджлис"* поставил Порошенко ультиматум по Крыму‍

"Меджлис"* поставил президенту Украины Петру Порошенко ультиматум по Крыму‍. Лидер организации Ленур Ислямов заявил, что устроит в Киеве масштабный протест, если президент сделает полуостров "крымско-татарской национально-территориальной автономией".

СМИ сообщают о намечающемся масштабном протесте в Киеве, который хотят устроить представители Меджлиса крымскотатарского народа* (организация, запрещенная в Российской Федерации в согласии с законом). Известно, что эта организация поставила ультиматум для президента Украины Петра Порошенко. Ее представители хотят, чтобы он своим указом сделал полуостров Крым их национально-территориальной автономией. Если он согласится на это условие, взамен они обещают покой в Киеве.

Эксперты считают, что угрозы "Меджлиса"* не беспочвенны. Сам Ислямов подчеркнул, что, если Порошенко не удовлетворит это условие, то очень пожалеет, ведь в обратном случае в городе будет царить настоящий хаос, и этот самый протест будет намного хуже, чем он был при "МихоМайдане".