Лондон скрывает информацию по расследованию смерти соратника Березовского‍

Лондон скрывает информацию по расследованию смерти соратника Бориса Березовского‍ Николая Глушкова, считает посол России в Великобритании Александр Яковенко. Такие выводы он сделал после попыток узнать хоть какие-то результаты экспертиз.

Дипломат Александр Яковенко рассказал о своих попытках узнать, как проходит расследование по делу о смерти соратника покойного Бориса Березовского‍ бизнесмена Николая Глушкова. Ранее СМИ сообщали, что последний скончался в Великобритании 13 марта текущего года. Между тем, подробностей о событии России так и не сообщили, несмотря на то, что предприниматель имел российское гражданство.

Яковенко считает, что Лондон намеренно скрывает информацию по расследованию. По его словам, британцы не только не отвечают на заданные вопросы, но и полностью пытаются сойти с темы. По этой причине посол подозревает, что в деле могут быть какие-то загадки, о которых Великобритания решила умолчать от России.