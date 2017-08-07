Рябков рассказал о расширении "черного списка" России в ответ на санкции США‍

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о расширении "черного списка" в ответ на санкции США‍, которые были введены накануне. Подробные данные передают российские СМИ.

Стало известно, какой ответ готовит правительство Российской Федерации на санкции США, которые были введены накануне против некоторый российских деятелей. Детали этого рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Рябков. Он рассказал, что Москва собирается расширять имеющийся "черный список", пополняя его именами американских деятелей.

Рябков объяснил, какие мотивы движут российскими властями при принятии таких мер. По его словам, принять такое решение было непросто, однако оно необходимо, чтобы не позволить Вашингтону и дальше действовать безнаказанно. Все его решения обернутся бедой для него самого, считают в российском МИД. Расширение "черного списка" поможет поддержать мировой баланс.