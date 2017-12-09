Лавров о британском министре обороны‍: "Хочется войти в историю громкими заявлениями"

Представитель МИД России Сергей Лавров высказался о британском министре обороны‍ Гэвине Уильямсе. По его словам, ему ‍: "хочется войти в историю громкими заявлениями".

На фоне отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в адрес России полилось множество нелестных высказываний. В частности, звучало прямое обвинение в произошедшем. Представитель МИД РФ в очередной раз высказался по поводу того, по каким причинам министр обороны США Гэвин Уильямс сказал о том, "Россия должна отойти в сторону и заткнуться". По мнению Лаврова, ему просто "хочется войти в историю громкими заявлениями".

Такую тенденцию министр обороны России заметил среди чиновников Великобритании еще какое-то время назад. По его мнению, каждый из них выбирает себе фразу и регулярно произносит. У премьер-министра Соединенного Королевства эта фраза звучит как "очень возможно".