"Помешательство": Рябков рассказал о скором ответе МИД РФ на новые санкции США

Правительство России уже готовит меры в ответ на новые санкции США, объявленные 15 марта. Об этом в тот же день рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

В четверг американский Минфин опубликовал на своем официальном сайте новые ограничения против россиян. Сотрудники ведомства аргументировали их подозрениями во вмешательстве отдельных лиц и организаций в выборы президента США.

Сергей Рябков рассказал, что МИД было готово к новой порции санкций. Ведь они были неоднократно анонсированы властями США. Он утверждает, что Россия не дала абсолютно никаких предпосылок для подобного рода действий. Он предложил авторам документа заменить "вмешательство" на своё "помешательство".

Чиновник подчеркнул, что США может прибегнуть к новым актам демонстративной агрессии по отношению к Российской Федерации. Он называет их "политическими хороводами". По словам Сергея Рябкова, министерство внутренних дел не намерено выходить на связь с Майклом Помпео, пока тот официально не сядет в кресло государственного секретаря США.