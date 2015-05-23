Минфин США расширил санкции против России

15 марта министерство финансов США увеличило список санкционных мер, направленных против России. Такое объявление опубликовано на сайте ведомства.

Американское правительство добавило ещё 14 человек в список лиц, против которых направлены индивидуальные ограничения. Эти люди, по информации чиновников, причастны к вмешательствам в выборы президента США.

Большинство из них имеют отношение к "Агентству интернет-исследований", которое теперь также попало в немилость к американцам. Однако двое из них: Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов, согласно публикации, работают в ГРУ.