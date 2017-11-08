Глава британского Минобороны предложил России "отойти и заткнуться"

15 марта глава министерства обороны Великобритании резко прокомментировал намерения России принять ответные меры. Гэвин Ульямсон во время выступления в Бристоле посоветовал стране не вмешиваться и "заткнуться".

Продолжается конфликт между государствами после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло в Солсбери. Великобритания решила выслать 23 российских дипломатов. В связи с этим Сергей Лавров и его подчиненные заявили о подготовке соответствующей реакции.

Гэвин Уильямсон заявил, что пока британцы будут выжидать ответных действий. Он считает, что политики Великобритании приняли взвешенное решение в качестве ответа на "возмутительный акт", устроенный Российской Федерацией. Теперь, по мнению министра, российским властям будет разумно сохранять молчание и не делать провокативных поступков.