Вайно поручил готовить самолёт для вывоза российских дипломатов из Великобритании

15 марта руководство Кремля в лице Антона Вайно отдало распоряжение подготовить в Лондоне самолет для вывоза российских дипломатов из Великобритании. Об этом стало известно от источника в администрации президента России.

Глава госструктуры Антон Вайно отправил резолюцию о подготовке транспорта для перевоза 23 сотрудников дипломатических служащих из Российской Федерации. Ранее британское правительство под руководством премьер-министра Терезы Мэй огласили строгие меры против РФ в связи с отравлением Сергея Скрипаля, бывшего полковника ГРУ, а также его дочери. Двум десяткам дипломатов присвоили статус незарегистрированных разведагентов, который грозит высылкой. В дальнейшем лондонский парламент собирается ужесточить антироссийские санкции.

В четверг представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Великобритания оставила без должного ответа четыре ноты протеста, направленные по дипломатическим каналам. Кроме того, британские власти не соглашаются расследовать происшествие в сотрудничестве с российскими коллегами и через Совет Безопасности ООН. Они также оставили формальные отписки относительно предложения взаимодействия в рамках конвенции, запрещающей химическое оружие. Отдельная нота была сформирована после высказываний британцев о возможных политических кибератаках против РФ. Мария Захарова считает вышеперечисленное очередным способом раздуть агрессию против России.