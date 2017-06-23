Савченко обвинила Парубия в руководстве снайперами на Майдане

15 марта украинский парламентарий Надежда Савченко в ходе брифинга сообщила о снайперах, действовавших в Киеве во время Майдана. Она утверждает, что ими руководили Андрей Парубий и его союзники.

Надежда Савченко сказала, что своими глазами наблюдала за микроавтобусом синего цвета, из которого вышли вооруженные люди. Некоторые из них теперь заседают в Верховной раде. По её словам, снайперов в гостиницу "Украина" направлял сам действующий спикер парламента Андрей Парубий. А затем Юрия Луценко назначили генеральным прокурором, чтобы эти действия остались тайной для общественности. Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко объявил, что в настоящее время народного депутата Надежду Савченко подозревают в готовящемся государственном перевороте в рамках дела против Владимира Рубана.

А вот месяц назад грузинские стрелки, участвовавшие в событиях, рассказали о другом организаторе расстрела. По их словам, огнестрельное оружие им выдал Сергей Пашинский, сейчас занимающий должность руководителя оборонного комитета Верховной Рады. Он, якобы, и приказал стрелять.