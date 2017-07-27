Путин: с Россией невозможно договориться при помощи хамства

Во второй части документальной картины "Путин" президент прокомментировал конфликт вокруг присоединения Крыма к РФ. Он заявил, что с Россией невозможно договориться при помощи хамских методов.

Владимир Путин намекнул актуальным и потенциальным российским партнерам, что в общении с россиянами следует избегать хамства. В противном случае ни о каких договоренностях с Россией не может быть и речи.

Политический лидер напомнил ситуацию, сложившуюся в 2014 году во время Майдана в Украине. Американские политики обратились к администрации Владимира Путина с просьбой повлиять на Виктора Януковича и отвернуть его от намерений использовать регулярные войска против недовольных. В свою очередь, США обязались призвать оппозиционные силы освободить площади и административные объекты. Владимир Путин добавил, что Россия выполнил свою часть договоренностей, а спустя несколько дней в Украине состоялся переворот.

15 марта Дмитрий Киселев разместил в соцсетях продолжение фильма Андрея Кондрашова, который повествует о российском президенте.