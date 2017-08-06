МИД РФ: 19-22 марта Лавров отправится во Вьетнам и Японию

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала СМИ о запланированных поездках Сергея Лаврова. С 19 по 22 марта министр отправится с визитом во Вьетнам и Японию.

19-20 числа руководитель дипломатической службы Российской Федерации полетит на переговоры с правительством Вьетнама. Он намерен обсудить важные вопросы на встречах со своим вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем, заместителем премьер министра, а также рядом высокопоставленных чиновников.

Сразу после этого Сергей Лавров направится в Японию, где пообщается с главой местного МИД Таро Коно. Эта беседа призвана продолжить серию, длящуюся со второй половины прошлого года. Предметом разговора станут вопросы взаимовыгодного сотрудничества, в том числе, политическое, культурное, гуманитарное и торгово-экономическое взаимодействие. Помимо этого министры намерены затронуть сложившуюся политическую ситуацию в мире: обстановку в Корее и сирийский конфликт.