В Крыму раскритиковали заявления Госдепа США о поездке Путина

Крымский депутат Госсовета Владислав Ганджара выступил с критикой по поводу заявлений Госдепа США относительно поездки Владимира Путина в Крым. Политик считает их неуместными.

14 марта российский президент посетил полуостров и принял участие в митинге на территории Севастополя. Американский Госдеп в лице Хезер Науэрт выразил своё недовольство такими действиями. Заместитель госсекретаря заявила, что визит Владимира Путина стал подтверждением ложных посягательств России на украинский регион. По мнению Хезер Науэрт, своим поступком политический лидер ещё раз открыто подтвердил своё пренебрежение международным правом и неуважение к чужому суверенитету. Американка также высказалась о нелегитимности референдума 2014 года.

В ответ на это Владислав Ганджара сообщил, что Госдеп не имеет права выступать с критикой внутренней политики Российской Федерации. Он отметил, что подобные высказывания стоит воспринимать, как продолжение агрессивной политики против россиян, в ходе которой США навязывает мировому сообществу своё видение ситуации в Крыму.

Владисла Ганджара считает, что осуждением референдума Госдеп игнорирует позицию самих жителей республики, которые пожелали жить в России. Он добавил, что во время последнего Майдана американцы имели большие виды на украинский Крым - здесь должны были появиться военные базы США.