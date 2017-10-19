Жириновский прокомментировал слёзы Собчак на дебатах

Владимир Жириновский высказался по поводу Ксении Собчак, расплакавшейся в ходе очередных телевизионных дебатов. Глава "ЛДПР" оставил свой комментарий на Telegram-канале.

Во время предвыборных теледебатов, которые состоялись в прямом эфире на канале "Россия 1", Ксения Собчак жаловалась журналисту Владимиру Соловьёву на поведение других выступающих. Она напомнила, что её постоянно перебивали и оскорбляли нецензурными словами. В ходе шумного разговора единственная женщина среди кандидатов обвинила ведущего в недостатках формата и попустительстве других политиков. Она также просила возместить ей время, которое потерялось из-за вмешательства конкурентов, однако получила отказ. В итоге Ксения Собчак не выдержала напряжения и заплакала.

Владимир Жириновский написал, что в русской политике действуют жёсткие правила, к которым политик должен быть готов. Если же кандидат не способен выдержать подобные условия борьбы, то ему лучше не начинать политическую деятельность. По мнению Владимира Жириновского, проводить интервью в качестве журналиста или вести развлекательные шоу намного проще - можно не опасаться оскорблений и обид.