США отвергли проект СБ ООН от Китая и России по ситуации в КНДР‍

США отвергли проект Совета Безопасности ООН от Китая и России по ситуации в КНДР‍. Данные передает сотрудник постпредства РФ при международной организации.

Средствам массовой информации стало известно об итогах заседания Совета Безопасности ООН, которое состоялось вчера, 14 марта. Об этом отчитался Федор Стржижовский, который является пресс-секретарем постпредставительства России при международной организации. Он прямо пояснил прессе, что США отвергли проект СБ ООН от Китая и России, который страны предлагали для урегулирования ситуации в Северной Корее.

Кроме того, на заседании не скрывало своей политической нетерпимости постпредставительство Великобритании. Россия предлагала объединить усилия и начать совместное расследование по делу об отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, однако Англия не приняла запрос. Ее делегация ответила, что не обязана делиться материалами, фигурирующими в деле, а также внесла поправки в проект, согласно которому он потерял весь смысл.