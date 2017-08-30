В ближайший уикенд в РФ пройдут президентские выборы. ВЦИОМ полагает, что наибольшую явку традиционно продемонстрируют избиратели из республик Северного Кавказа, Башкирии и Татарстана. В то же время, по мнению Андрея Колесника (депутат Госдумы РФ VI созыва), в этот список следует однозначно включить и Крым. Об этом рассказало ИА «Государственные Вести».

По словам эксперта, жителей полуострова не следует дополнительно агитировать. С большой долей вероятности они будут единодушны в своем голосовании, ведь помнят об исторических событиях 2014-го года. Именно тогда в рамках крымского референдума исполнилось их желание вернуться в состав Российской Федерации. Крымчане теперь, как никто другой, дорожат принадлежностью к РФ. Как заявил Андрей Колесник, только вмешательство Владимира Путина позволило избежать этнических чисток в отношении русских жителей полуострова, которые провели бы украинские националисты. Политическая воля главы государства также предотвратила появление в Севастополе военно-морской базы НАТО.