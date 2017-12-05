Мирей Матьё: «Слуцкий — настоящий джентльмен»

Во время развернутого интервью накануне большого концерта в Большом Кремлевском Дворце французская певица поделилась своим мнением о российском политике.

В ходе беседы звезда мировой эстрады рассказала корреспонденту dailystorm.ru о том, что давно знакома не только с Леонидом Слуцким, но и его семьей.

"Я знаю его как человека очень деликатного, вежливого, тактичного. Я хорошо знаю и его семью, неоднократно с ними общалась. Я всегда чувствовала, что со стороны Леонида наблюдается большое уважение к женщине. Я – певица, я никогда не занималась политикой и никогда с Леонидом об этом не говорила, но я не могу сейчас принять, что о нем говорят некоторые СМИ" — сказала Мирей Матьё.

Звезда французской и мировой эстрады подчеркнула, что знает Леонида Слуцкого много лет. Неоднократно по его приглашению певица приезжала в Россию, и даже стала талисманом международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Именно поэтому обвинения, с которыми выступают несколько российских журналисток, Мирей Матьё считает обманом и провокацией. "Когда я услышала эту новость, я была абсолютно потрясена. Я протестую против этой лживой кампании, потому что я прекрасно знаю этого человека и знаю, что он не способен на такие действия" – уверена певица.

Отметим, что в последнее время в поддержку депутата выступили многие видные общественные деятели и представители Российского Фонда Мира:

"Это не только одна из форм информационной войны лично против Леонида Эдуардовича, но за этим хорошо просматривается стремление внести в наше общество очередной вирус раздора. ... В Российском фонде мира - огромное число замечательных женщин. Ответственно заявляем, что никто и никогда из них не упрекал Председателя Фонда в том, что, подражая западу, сегодня называют харассментом.»

Крымские депутаты и уважаемые доктора подчеркивают, что поддержка Леонида Слуцкого сыграла большую роль в деле благотворительности и в ходе Крымской весны. Так, буквально вчера депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко в Facebook выложила пост с благодарностью российскому парламентарию за поддержку, оказанную в период Крымской весны.