Совфед РФ: на выдворение российских дипломатов Великобритания получит зеркальную реакцию

В Совфеде России прокомментировали решение Великобритании о выдворении 23 дипломатов из РФ. По словам первого замглавы международного комитета в Совете Федерации Владимира Джабарова, Лондон на свои действия получит зеркальный ответ.

Как указал Джабаров, в решении Великобритании он не увидел «ничего нового». Сенатор утверждает, что Лондон каждые 10-15 лет высылает российских дипломатов.

На действия Великобритании, сообщает Джабаров, Россия ответит «зеркально». О том, сколько британских дипломатов выдворят из Москвы пока не сообщается. Сенатор не стал уточнять точного количества выдворяемых в ответ политиков.

Как отметил Джабаров, решение о выдворении будет принимать МИД и другие органы, в чьих компетенциях находится данный вопрос. Другие члены Совфеда назвали действия британской власти «истерией» и «безответственностью».

Как стало известно, Британия решила выдворить российских дипломатов. Также власти страны отозвали приглашение для Лаврова и сообщили, что ни один официальный представитель Великобритании не явится на ЧМ-2018.