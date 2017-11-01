Кадыров уверен, что российская разведка выяснит, кто на самом деле отравил Скрипаля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российская разведка скоро выяснит, кто на самом деле стоит за покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Также он оценил интересное поведение Запада в попытках оправдать себя.

Сегодня во время беседы с журналистами Рамзан Кадыров рассказал об интересном поведении Запада. По его словам, если западные страны хотят в чем-то оправдаться, они тут же обиняют Россию. В то же время глава Чечни отмечает, что вещество, которым отравили Скрипаля, на самом деле разработали в России очень давно, однако его формула известна многим. Кадыров задается вопросом, что если американец застрелит вьетнамца из автомата Калашникова, который, к слову, также создали в России, Запал и в этом увидит "русский след".

Глава Чечни считает, что если Великобритания не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля, то делая ложные выводы и обвиняя Россию, вместо того, чтобы искать преступника, она уничтожает "крохи своей демократии".

Рамзан Кадыров уверен, что в скором времени российской разведке удастся выяснить, кто на самом деле стоит за покушением на Скрипаля. Он также отметил, что если в произошедшем виновата Британия, это станет известно.