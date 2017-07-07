Неизвестный напал и накричал на Ангелу Меркель возле здания Бундестага

Сегодня, 14 марта, на канцлера Германии Ангелу Меркель попытался совершить неизвестный прямо у стен здания правительства. Отмечается, что злоумышленник выкрикивал непонятные слова на иностранном языке и пытался прорваться к Меркель.

Стало известно о том, что сегодня, как только Ангела Меркель покинула стены Бундестага после выборов на пост канцлера Германии, на нее сразу же набросился неизвестный мужчина. Нападавший попытался прорваться к Меркель через охрану и что-то кричал не на немецком языке.

Охранники тут же задержали злоумышленника, а Меркель в это время спокойно прошла, села в машину и уехала. Сотрудники полиции будут разбираться в обстоятельствах произошедшего и выяснят, что побудило мужчину напасть на канцлера ФРГ.