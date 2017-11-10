Из-за дела Скрипаля Великобритания выдворяет дипломатов России

14 марта, глава британского правительства Тереза Мэй сообщила, что Великобритания отменяет контакты высокого уровня с Россией и 23 дипломата, работавших в Лондоне, будут выдворены.

Также отменяется приглашение Лаврова в Лондон, а всем представители власти страны откажутся от посещения ЧМ-2018. Как стало известно, скандал вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери набирает новые обороты.

Исходя из последних событий, Тереза Мэй приняла радикальные решения и сообщила о них в среду, 14 марта. Так, Великобритания выдворяет 23 российских дипломата из Лондона. На то, чтобы покинть страну, послам предоставили 7 дней.

Помимо этого, приглашения МИД РФ Сергея Лаврова отозвали, теперь он в Лондон не приглашен и приезжать не будет. Помимо этого, Тереза Мэй заявила об отмене контактов высокого уровня с Россией.

Теперь, все отношения Великобритании и РФ оказываются замороженными на неопределенный период. Также Мэй коснулась визитов представителей страны в Россию. Исходя из ее слов, конфликт со Скрипалем привел к тому, что на ЧМ-2018, который будет проходить на российской территории, представители королевской семьи и власти страны не приедут. Великобритания отказывается посещать Россию и готова проигнорировать Мундиале.