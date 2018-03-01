Лавров рассказал, кто имеет мотивы для убийства Скрипаля

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, кто имеет причины для убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он заявил, что такие намерения могут быть у всех русофобов.

Во время беседы с журналистами Сергей Лавров рассказал, что у российской стороны нет абсолютно никаких мотивов для того, чтобы хотеть смерти Скрипаля, потому "сваливать" вину за отравление на российскую сторону крайне глупо. Он заявил, что многочисленные российские и западные СМИ представили много доказательств того, что России не выгодна смерть экс-сотрудника ГРУ.

Лавров отметил, что отравление Скрипаля может быть выгодно только тем личностям или странам, которые ведут русофобскую кампанию практически во всех сферах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Великобритания предъявила России официальные обвинения в покушении на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери, отметив, что их отравили нервно-паралитическим веществом, которое попало в страну с территории РФ, где его и производят.