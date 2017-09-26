Путин поздравил Меркель с переизбранием на пост канцлера и напомнил о важности отношений между РФ и ФРГ

Российский президент Владимир Путин отправил поздравительную открытку Ангеле Меркель в связи с ее переизбранием на пост канцлера Германии. Об этом сообщается на официальном портале главы правительства.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в своей открытке Путин не только поздравил Меркель, но и напомнил о том, что развитие двусторонних российско-германских отношений в самых различных сферах крайне важно, как и плодотворное взаимодействие стран на международной арене.

Помимо этого Владимир Владимирович пожелал Ангеле Меркель и всему новому правительству Германии крепкого здоровья и сил, а также успехов во всех начинаниях.

Напомним, ранее президент в интервью для документального фильма "Путин" признался, что Меркель иногда радует его настоящим пивом из Германии, за что взамен получает первоклассную копченую рыбу. Это подтверждала и сама Меркель.