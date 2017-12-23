Эксперты считают, что КПРФ провально провела предвыборную гонку на Ямале

Российские политические эксперты полагают, что КПРФ не удалось провести сильную предвыборную кампанию на Ямале. Это может обернуться понижением шансов кандидата в президенты РФ Павла Грудинина получить высокий процент в регионе. В качестве доказательства приводятся неудачные мероприятия местного отделения коммунистов. Об этом рассказывает портал «ФедералПресс».

Так, в пятницу, девятого марта в городе Ноябрьск активист Александр Бондарчук и члены окружного отделения партии КПРФ во время митинга заявили, что Ямал следует лишить статуса автономного округа в пользу Тюмени. Еще одно сомнительное предложение — повышение зарплаты местным депутатам. Нужно ли говорить, что общественность восприняла в штыки эти инициативы?

Ранее в феврале неудачную встречу с населением провел экономист Юрий Болдырев (доверенное лицо Грудинина) — на нее пришло очень мало людей. Напомним, что в 2017-м году КПРФ также ждал провал в Ямале, где партия набрала только 6%. По мнению директора фонда «Региональная политика» Евгения Забродина, вполне вероятно, что провал ждет КПРФ и сейчас.