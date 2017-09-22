14 марта Дмитрий Песков объявил на пресс-конференции, что Россия никак не причастна к отравлению Сергея Скрипаля. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Кремль не намерен мириться с ультиматумами, которые выдвигает Великобритания.

Глава президентской пресс-службы заявил, что власти Великобритании хорошо осведомлены о позиции России относительно бывшего полковника ГРУ, пострадавшего от нервного парализатора. Дипломатические каналы донесли, что Москва не имеет отношения к лондонскому инциденту.

Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация главы РФ "не приемлет" обвинения, которые не подтверждаются фактами, а потому являются голословными. Ультиматумы также не принимаются. Чиновник надеется, что другие государства при трезвом анализе осознают беспочвенность заявлений и полную непричастность России. В этом случае Москва избежит угрозы международной изоляции.