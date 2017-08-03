Володин назвал обвинения в отравлении Скрипаля вмешательством в выборы в РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 13 марта, заявил о том, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля является спланированной акцией специально к президентским выборам в России. По его словам, это делают для того, чтобы опорочить Россию.

Как рассказал Володин, то, что отравление Скрипаля произошло перед президентскими выборами и обвинили в этом именно Россию, о многом говорит. Так, спикер Госдумы считает произошедшее спланированной акцией, Британия своими обвинениями может сорвать выборы в стране и опорочить Россию в глазах мировой общественности.

По словам Володина, форму вмешательства Великобритания выбрала довольно циничную, ведь от этого страдает здоровье граждан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Володин обвинил Великобританию в отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые сейчас находятся в коме.