Трамп заявил об увольнении Тиллерсона и замене его на посту госсекретаря Майком Помпео

В своем профиле соцсети Twitter президент США Дональд Трамп заявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона и замене его на посту Майком Помпео, который ранее возглавлял ЦРУ.

Накануне в аккаунте Дональда Трампа (@realDonaldTrump) в социальной сети Twitter появилось сообщение, в котором он рассказал о кадровых перестановках, произошедших в правительстве за эти сутки. Так, согласно его словам, в Соединенных Штатах Америки появился новый государственный секретарь. Им стал Майк Помпео, который ранее возглавлял Центральное разведывательное управление.

Кроме этого, глава государства поблагодарил Рекса Тиллерсона за время, которое он провел на посту и рассказал, кто теперь заменит Помпео в ЦРУ. Руководителем там станет Джина Хаспель.

Ранее СМИ неоднократно подчеркивали натянутость отношений между Трампом и Тиллерсоном. Последний изо всех сил старался удержаться на своем месте в правительстве, однако его работой не был доволен Трамп.