Лавров: Британия отказалась предоставлять России материалы по делу Скрипаля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва официально потребовала предоставить ей все материалы по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в том числе и вещество, которым его якобы отравили, однако Лондон отказала в запросе. В связи с этим Лавров не увидел логики в обвинении Британии.

Как рассказал Лавров, Великобритания лишила Россию возможности ознакомиться со всеми материалами дела по поводу дела отравленного Скрипаля и его дочери. Он также не заметил логики в действиях британских властей, которые потребовали у России ответа на вопрос, каким образом нервно-паралитическое вещество "Новичок" могло попасть на территорию королевства.

Глава МИД отметил, что в рамках конвенции о запрете химического оружия Лондон изначально должен был отправить России соответствующий запрос и только после 10 дней, если не получили ответ, обращаться в Совет организации. При этом Лавров заявил, что обвиняемая сторона имеет полное право ознакомиться с данным веществом.

Напомним, ранее экс-глава ФСБ заявлял о том, что вещество "Новичок" могло храниться на любой территории бывшего СССР, в том числе и в Украине.