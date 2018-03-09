Морозов: Россия уничтожила все запасы газа "Новичок"‍ и не отравляла Скрипаля

Российский сенатор Игорь Морозов в ответ на заявление правительства Великобритании заверил, что еще в 70-е годы Россия уничтожила все свои запасы нервно-паралитического отравляющего газа "Новичок", поэтому не могла отравить Скрипаля. Также он напомнил, что разработкой занимались не только в РФ, но и в Узбекистне.

Вчера в правительстве Великобритании выдвинули официальные обвинения в сторону России в отношении того, что она прямо или косвенно причастна к отравлению бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля, который в последние годы жил за границей и накануне был отравлен. Так как он был выслан из России за госизмену, британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила российские власти в покушении на его жизнь. В доказательство этому она привела факт, что он был отравлен веществом под названием "Новичок", производством которого когда-то занималась Россия.

На это согласился дать ответ сенатор РФ Игорь Морозов. Он подчеркнул, что в стране уже давно нет данного производства, а все запасы газа "Новичок", которые оставались, были уничтожены под наблюдением ОЗХО. Таким образом, Россия дала исчерпывающие ответы на вопросы от британского правительства, однако не исключено, что оно сочтет их неудовлетворительными, считают СМИ.