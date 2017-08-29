В Совфеде назвали "полной деградацией" обвинение России в отравлении Скрипаля

Член Совфеда Константин Косачев заявил, что обвинение России в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери можно считать "полной деградацией" Британии. Косачев отметил, что в подозрениях британской стороны абсолютно отсутствует логика.

Буквально недавно британский премьер-министр Тереза Мэй сделала официальное заявление о том, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили военным нервно-паралитическим веществом, которое производится на территории России. Также она отметила, что российской стороне придется взять на себя ответственность за произошедшее.

В ответ на ее слова Косачев заявил, что такие громкие слова уже являются "полной деградацией" Британии, а также отметил, что на Западе уже вошло в привычку обвинять Россию во всевозможных грехах. Косачев заявил, что у Британии нет достаточной доказательной базы, чтобы требовать от российской стороны объяснений. В Совфеде отметили, что такая логика на данном этапе отвратительна и неприемлема.