В посольстве России в США назвали слова Тиллерсона фейковыми новостями

Сотрудники посольства России в США прокомментировали высказывание Рекса Тиллерсона, госсекретаря Соединенных Штатов о том, что РФ причастна к преступлению против бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании и назвали это фейковыми новостями.

СМИ сообщают об ответном высказывании сотрудников посольства России в США на фоне того, что в сторону РФ вновь поднялись обвинения. В этот раз правительство Российской Федерации обвиняют в том, что оно причастно к преступлению против бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Накануне он был отравлен в Великобритании. Сотрудники посольства с большим возмущением спросили, когда же уже правительство таких крупных стран научится сперва проверять факты, а после выдвигать обвинения. Слова Тиллерсона, который ссылался на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, назвали фейковыми новостями и вбросом.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не смог прокомментировать отравление российского экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, и аргументировал это тем, что Россия не располагает никакими данными в этом вопросе.