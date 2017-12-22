Мэй официально заявила, что Скрипаля отравили разработанным в России веществом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с официальным заявлением, в котором утверждает, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По словам главы британского правительство, данное вещество носит название "Новичок".

СМИ сообщили о том, что сегодня, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала вещество, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По ее словам, ответственность за произошедшее лежит на России, так как именно на ее территории и было и зготовлено отравляющее вещество.

Мэй рассказала, что специалисты установили название вещества, которым отравили получившего в Великобритании убежище Скрипаля. Она отметила, что ядом послужило военное нервно-паралитическое вещество, разрабатываемое на российской территории, которое носит название "Новичок". Мэй отметила, что это очевидно, и теперь России придется ответить за произошедшее.