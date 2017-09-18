Меркель призналась, что иногда балует Путина немецким пивом и получает за это копченую рыбу

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что иногда балует российского президента Владимира Путина немецким пивом. Также она рассказала, что взамен получает от лидера России.

Во время брифинга у Ангелы Меркель спросили о том, правда ли она часто дарит Путину немецкое пиво, как об этом заявлял в документальном фильме "Путин" российский лидер. Канцлер не стала ничего скрывать и честно призналась, что иногда обменивается с Путиным подарками. Она заметила, что российский лидер питает слабость к хорошему немецкому пиву и при любой ситуации не упускает возможности побаловать его таким презентом.

Меркель также отметила, что и сама не один раз получила хорошие подарки от Путина. Так, например, российский лидер однажды передал ей отличную копченую рыбку.