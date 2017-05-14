Немецкий политик откровенно признался, как к Порошенко относятся в Германии

Немецкий политик Андреас Маурер рассказал, как к лидеру Украины Петру Порошенко относятся в Германии. По его словам, в ФРГ считают, что театры теряют довольно хорошего актера.

Во время одного из интервью Маурер поделился, что в Германии считают, что Порошенко не помешает попробовать себя в качестве актера, ведь с его способностями ему стоит играть в кино или участвовать в театральных постановках. Немецкий политик уверен, что Порошенко уже никто не верит, а на Украине уже давно подыскивают ему замену, так как второй раз такого актера страна не вынесет.

Маурер отметил, что на нынешнего главу Украины никто не будет делать ставки, на него не поставят ни рубля, ни евро, ни гривны. Также немецкий политик заметил, что в родной стране Порошенко уже давно все считают "клоуном", и отметил, что "Оскар" украинский президент вряд ли когда-то сможет получить.