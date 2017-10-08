В Краснодаре Путин в шутку связал хлеб и разведку

12 марта, находясь в Краснодаре, Владимир Путин шутливо обратил внимание на зависимость разведки от выращивания хлеба. Президент приехал в Кубань на Всероссийский форум сельхозпроизводителей.

Совместно с губернатором региона Вениамином Кондратьевым и министром сельхоз промышленности Александром Ткачевым Владимир Путин посетил Национальный центр зерна имени Лукьяненко, где посмотрел посмотрел на урожай зерновых. Он обратил внимание на положительные плоды кооперации ученых и производителей. Это позволило краснодарцам вывести сорта, которые дают самый обильный урожай во всей стране.

Позднее во время выступления Владимир Путин отметил, что без необходимых запасов хлеба страна не может вести разведывательную деятельность. А вот если еды в достатке - можно исследовать ситуацию за рубежом.