За «сексуальным домогательством» Леонида Слуцкого могут стоять прозападные силы

Внимание общественности продолжает привлекать факт обвинения в домогательствах главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, которое ему предъявили несколько женщин, членов парламентского пула, в феврале.

Вместе с тем после появления в сети нового ролика от Алексея Навального, где он разоблачает «коррупционную деятельность депутата», общественность все больше склоняется к мысли, что все происходящее – излюбленный западный сценарий дискредитации российских чиновников и депутатов накануне выборов.

Тем более что сфера деятельности Леонида Слуцкого – взаимодействие с иностранцами: международными наблюдателями европейских межпарламентских организаций. Именно от него во многом зависит, как будут воспринимать Россию вне политических игр и манипуляций.

Те, кто давно знает политика, воспринимает происходящее именно так. В частности, в одном из интервью лидер ЛДПР Владимир Жириновский отверг все обвинения, отметив при этом высокие профессиональные и личностные качества депутата Слуцкого: «Этого не было и быть не могло! Леонид Эдуардович Слуцкий — человек галантный и обходительный к женщинам, как и многие из нас, но на грязь, которую ему приписывают анонимные «журналистки», он не способен. Слуцкий тонкий психолог, что и позволило ему добиться многих успехов в парламентской дипломатии. Подобными действиями можно только оттолкнуть женщину, но никак не добиться её расположения. Обвинять Слуцкого в таком поведении — просто смехотворно».