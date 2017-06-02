Путин предложил британцам самостоятельно разобраться в деле Скрипаля

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время дал комментарии по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам главы РФ, пусть британцы сначала сами разберутся с инцидентом, а потом обсуждают это с Россией.

Во время осмотра теплицы в Краснодарском крае к Владимиру Путину обратился журналист Би-би-си, который попросил его прокомментировать инцидент со Скрипалем и поинтересовался, берет ли Россия на себя ответственность за произошедшее.

В ответ на это Путин заявил, что британцам следует изначально самостоятельно разобраться со случившимся, а затем уже обсуждать данный вопрос с Россией. После этого президент словно невзначай напомнил, что приехал в Краснодарский край, чтобы заняться проблемами сельского хозяйства, тем самым намекнув журналисту, что больше на подобные вопросы отвечать он не намерен.