Никифоров считает абсурдным заявление Украины о вещании на Крым

В 2017-м Национальный совет по вопросам радио и телевидения Украины заявил о намерении наладить вещание теле и радиосетей на территории Крыма. Российский министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров считает эти слова абсурдными.

По словам представителя украинского Совета Сергея Костинского, уже в этом году Украина сможет транслировать свои программы в Крыму благодаря двум вышкам - Чаплинской и Чонгарской. В ответ на это Николай Никифоров ответил, что подобные заявления являются бессмысленными. Чиновник подчеркнул, что Крым находится в составе Российской Федерации. А вещание в чужую страну является нарушением международных документов в сфере услуг связи и выходит за рамки принятых норм.

Руководитель Минкомсвязи добавил, что в теории осуществить свой план украинские власти смогут лишь частично - у границы региона с Украиной. Всю территорию полуострова вышки покрыть не в силах. По мнению Николая Никифорова, этот проект является нерациональной тратой бюджетных денег.