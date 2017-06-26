Песков ответил на критику Путина о "пурге"

Дмитрий Песков ответил на критику президента Владимира Путина, в которой он назвал его слова "пургой". Пресс-секретарь Кремля заверил, что никогда на конференциях не излагает своего мнения, а критика - это нормально, ведь подвергают ей только тех, кто что-то делает.

Средства массовой информации сообщают о комментарии Дмитрия Пескова в ответ на критику Владимира Путина в его сторону. Отмечается, что пресс-секретарь отнесся к ней адекватно и объяснил, из-за чего произошла эта ситуация. Песков отметил, что все это рабочий процесс. Он что-то делает и им могут быть недовольны, однако это не значит, что он что-то делает неправильно или занимается самоуправством. Пресс-секретарь Кремля заверил журналистов, что никогда не говорит ничего от себя.

Ранее сообщалось, что президент, говоря о невозможности уследить за всеми в государстве, привел в пример своего секретаря Пескова. По словам Путина, иногда он включает телевизор и, когда слышит его слова, думает: "Чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?". При этом, глава России говорил чуть ли не на повышенных тонах и не скрывал своего возмущения.