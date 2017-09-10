Украинский парламент просит не признавать выборы президента РФ в Крыму

Верховная рада призывает мировое сообщество не признавать законность голосования за президента России в Крыму. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил о подписании соответствующего постановления.

Власти Украины непреклонно считают Крымский полуостров частью суверенной территории страны. В связи с этим парламент во главе с Андреем Парубием составили обращение к лидерам других государств с просьбой отреагировать на незаконные, с их точки зрения, выборы. Депутаты утверждают, что жители временно оккупированного региона Украины не могут избирать главу чужого государства.

По словам Андрея Парубия, в документе идет речь о призыве к бойкоту избирательного процесса и признания его незаконным в пределах Крыма. Стоит напомнить, что выборы пройдут уже 18 марта. В этот же день россияне празднуют годовщину присоединения полуострова к составу Российской Федерации.